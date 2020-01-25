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В "Укравтодорі" розповіли про стан проїзду на дорогах

Новини » Надзвичайні події     25.01.2020 - 11:32
В "Укравтодорі" розповіли про стан проїзду на дорогах
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

На дорогах держзначення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами

Майже на всій території країни без опадів, тільки у Донецькій області місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укравтодор".

"Станом на 25.01.2020 майже на всій території країни без опадів, лише у Сумській та Донецькій областях місцями невеликий дощ. Середня температура повітря +1-4. Покриття на дорогах державного значення переважно сухе, у Донецькій області місцями ожеледиця", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття сухий, на Вишківському перевалі місцями засніжений.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок. Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 147 одиниці техніки та 206 робітників", - інформує "Укравтодор".

Нагадаємо, у п'ятницю повідомлялося, що майже на всій території країни без опадів, тільки в Харківській області місцями невеликий сніг. Так, покриття на дорогах державного значення було переважно сухе, в Харківській області мокре, в Дніпропетровській і Донецькій областях місцями ожеледиця.

Як писало РБК-Україна раніше, 23 січня в Україні було оголошено штормове попередження.

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