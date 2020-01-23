В Украине объявлено штормовое предупреждение

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В частности, по Киеву и Киевской области сильные порывы ветра

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине, в частности по Киеву и Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в результате этого объявлен І уровень опасности.

"По данным УкрГидрометцентра, 23 января в Украине, по Киеву и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что небольшой снег в большинстве западных, северных, Винницкой, Харьковской и Луганской областях; снег с дождем в Донецкой и Запорожской; дождь в Днепропетровской области. Средняя температура воздуха -2+2.

Кроме того, сообщается, что на перевальных участках дорог небольшой снег, выпало от 1 до 5 см. Температура воздуха -3-8. Состояние покрытия в основном мокрое, на Вишковском и Торунском перевалах местами заснеженное.

Напомним, синоптик УкрГидрометцентра давали прогноз погоды на сегодня. В западных областях сегодня облачно. Днем 0+2, и ночью так же. Только в Закарпатской области дожди со снегом.

На севере и в центре страны снег с дождем. Днем -1+2, а ночью 0+2. В восточных областях такая же погода, только температура воздуха днем составит 0+2, и ночью так же. На юге страны днем +1+3, а ночью 0+2.