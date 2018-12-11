В "Укравтодоре" рассказали о ситуации на основных дорогах страны

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Покрытие на дорогах в большинстве областях мокрое

В Украине, по состоянию на утро 11 декабря, проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Сообщается, что утром на большинстве территории страны местами наблюдается небольшой туман, в Волынской и Луганской областях - местами небольшой дождь, в Закарпатской, Львовской и Ровенской областях - местами небольшой снег.

"Проезд на дорогах государственного значения обеспечено. Выполняются работы по обработке дорог противогололедными материалами", - говорится в сообщении.

Также в "Укравтодоре" отметили, что состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областях мокрое, в Закарпатской области местами заснежено.

На перевальных участках дорог преимущественно без осадков, на Торунском и Ужоцком перевале - местами небольшой снег. Температура воздуха -2 -7°С. Состояние покрытия местами мокрое, на Торунском, Ужоцком и Вишковском перевале местами заснежено.

Напомним, в связи с прогнозируемым ухудшением погоды в Украине в ближайшие три дня "Укравтодор" объявил о втором - "желтем" - уровне угрозы на дорогах в центральных и северных областях.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 12-13 декабря 2018 года ожидаются метели и до 18 см снега.