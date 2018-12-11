ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В "Укравтодоре" рассказали о ситуации на основных дорогах страны

Новости » Общество    11.12.2018 - 09:41
В "Укравтодоре" рассказали о ситуации на основных дорогах страны
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Покрытие на дорогах в большинстве областях мокрое

В Украине, по состоянию на утро 11 декабря, проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Сообщается, что утром на большинстве территории страны местами наблюдается небольшой туман, в Волынской и Луганской областях - местами небольшой дождь, в Закарпатской, Львовской и Ровенской областях - местами небольшой снег.

"Проезд на дорогах государственного значения обеспечено. Выполняются работы по обработке дорог противогололедными материалами", - говорится в сообщении.

Также в "Укравтодоре" отметили, что состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областях мокрое, в Закарпатской области местами заснежено.

На перевальных участках дорог преимущественно без осадков, на Торунском и Ужоцком перевале - местами небольшой снег. Температура воздуха -2 -7°С. Состояние покрытия местами мокрое, на Торунском, Ужоцком и Вишковском перевале местами заснежено.

Напомним, в связи с прогнозируемым ухудшением погоды в Украине в ближайшие три дня "Укравтодор" объявил о втором - "желтем" - уровне угрозы на дорогах в центральных и северных областях.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 12-13 декабря 2018 года ожидаются метели и до 18 см снега.

В Киеве завтра ограничат движение на Южном мосту В Закарпатской области перекроют отрезок трассы Киев-Чоп
Новости Украины Укравтодордороги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь