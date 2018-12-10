"Укравтодор" объявил о "желтом" уровне угрозы на дорогах до 13 декабря

Иллюстративное фото (УНИАН)

В ближайшие три дня в центральных и северных областях Украины может быть осложнение движения транспорта

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды в Украине в ближайшие три дня "Укравтодор" объявил о второй - "желтом" - уровне угрозы на дорогах в центральных и северных областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Отмечается, что 11 декабря 2018 ночью и утром в северных и центральных областях ожидается туман. Видимость на дорогах составит 200-500 м. Днем в Приазовье сильный дождь, на юге страны порывы ветра 15-20 м/с.

В среду, 12 декабря, в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с и до 20 см снега.

Кроме того, ночью 12 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки, преимущественно дождь.

В четверр, 13 декабря, в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах Украины гололедица.

"Такие погодные условия могут обусловить частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах северных и центральных областей (2 уровень угрозы "желтый"). В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий просим быть особо внимательными и осторожными на дороге", - отметили в "Укравтодоре".

Также в агентстве автодорог Украины напомнили, что на территории государства создано 956 стоянок для стоянки транзитного автотранспорта, которыми можно воспользоваться во время ухудшения погоды.

Отметим, в Киеве 12-13 декабря 2018 года ожидаются метели и до 18 см снега. Осложнения погодных условий могут привести к частичному нарушению движения транспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня до конца суток, 10 декабря, а также завтра, 11 декабря, ожидается туман.