В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на основних дорогах країни

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Покриття на дорогах в більшості областях мокре

В Україні, станом на ранок 11 грудня, проїзд дорогами державного значення забезпечено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодора".

Повідомляється, що зранку на більшості території країни місцями спостерігається невеликий туман, у Волинській та Луганській областях - місцями невеликий дощ, у Закарпатській, Львівській та Рівненській областях - місцями невеликий сніг.

"Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Виконуються роботи з обробки доріг протиожеледними матеріалами", - йдеться в повідомленні.

Також в "Укравтодорі" відзначили, що стан покриття на дорогах державного значення в більшості областях мокрий, у Закарпатській області місцями засніжено.

На перевальних ділянках доріг переважно без опадів, на Торунському та Ужоцькому перевалі - місцями невеликий сніг. Температура повітря -2 -7°С. Стан покриття місцями мокрий, на Торунському, Ужоцькому та Вишківському перевалі місцями засніжений.

Нагадаємо, у зв'язку із прогнозованим погіршенням погоди в Україні в найближчі три дні "Укравтодор" оголосив про другий - "жовтий" - рівень загрози на дорогах у центральних та північних областях.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві 12-13 грудня 2018 року очікуються хуртовини та до 18 см снігу.