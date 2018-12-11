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В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на основних дорогах країни

Новини » Суспільство    11.12.2018 - 09:41
В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на основних дорогах країни
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Покриття на дорогах в більшості областях мокре

В Україні, станом на ранок 11 грудня, проїзд дорогами державного значення забезпечено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодора".

Повідомляється, що зранку на більшості території країни місцями спостерігається невеликий туман, у Волинській та Луганській областях - місцями невеликий дощ,  у Закарпатській, Львівській та Рівненській  областях - місцями невеликий сніг.

"Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Виконуються роботи з обробки доріг протиожеледними матеріалами", - йдеться в повідомленні.

Також в "Укравтодорі" відзначили, що стан покриття на дорогах державного значення в більшості областях мокрий, у Закарпатській області місцями засніжено.

На перевальних ділянках доріг переважно без опадів, на Торунському та Ужоцькому перевалі - місцями невеликий сніг. Температура повітря -2 -7°С. Стан покриття місцями мокрий, на Торунському, Ужоцькому та Вишківському перевалі місцями засніжений.

Нагадаємо, у зв'язку із прогнозованим погіршенням погоди в Україні в найближчі три дні "Укравтодор" оголосив про другий - "жовтий" - рівень загрози на дорогах у центральних та північних областях. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві 12-13 грудня 2018 року очікуються хуртовини та до 18 см снігу

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