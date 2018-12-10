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В "Укравтодоре" рассказали о ситуации на основных дорогах страны

Новости » Общество    10.12.2018 - 10:05
В "Укравтодоре" рассказали о ситуации на основных дорогах страны
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областях мокрое

В Украине, по состоянию на утро 10 декабря, проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укравтодора".

Сообщается, что утром местами наблюдается небольшой дождь, в Сумской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. В Киевской, Сумской, Черниговской, Одесской и центральных областях местами туман.

"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Выполняются работы по обработке дорог противогололедными материалами на участках дорог, где есть угроза возникновения гололеда", - говорится в сообщении.

Также в "Укравтодоре" отметили, что состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Черкасской области - местами гололед.

На перевальных участках дорог преимущественно без осадков, на Абранском и Латірському перевалах - дожди, на Ужоцком перевале - местами небольшой снег. Температура воздуха -4+4°С. Состояние покрытия местами мокрое, на Вишковськом перевале местами заснеженное.

В &quot;Укравтодоре&quot; рассказали о ситуации на основных дорогах страныНапомним, синоптики прогнозируют, что 10 декабря 2018 на территории Украины местами пройдут дожди с мокрым снегом, температура воздуха днем от 0 до +8.

В зв'связи с ухудшением погодных условий в расписании полетов международного аэропорта "Борисполь" возможны изменения.

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