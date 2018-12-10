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В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на основних дорогах країни

Новини » Суспільство    10.12.2018 - 10:05
В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на основних дорогах країни
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Покриття на автодорогах державного значення в більшості областях мокре

В Україні, станом на ранок 10 грудня, проїзд дорогами державного значення забезпечено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укравтодора".

Повыдомляється, що зранку місцями спостерігається невеликий дощ у Сумській, Волинській, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях. У Київській, Сумській, Чернігівській, Одеській та центральних областях - місцями туман.

"Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Виконуються роботи з обробки доріг протиожеледними матеріалами на ділянках доріг, де є загроза виникнення ожеледиці", - йдеться в повідомленні. 

Також в "Укравтодорі" відзначили, що стан покриття на автодорогах державного значення в більшості областях мокре, у Черкаській області - місцями ожеледь.

На перевальних ділянках доріг переважно без опадів, на Абранському та Латірському перевалах - дощі, на Ужоцькому перевалі - місцями невеликий сніг. Температура повітря -4+4°С. Стан покриття місцями мокрий, на Вишківському перевалі місцями засніжений.

В &quot;Укравтодорі&quot; розповіли про ситуацію на основних дорогах країниНагадаємо, синоптики прогнозують, що 10 грудня 2018 на території України місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від 0 до +8. 

У зв'язку із погіршенням погодних умов у розкладі польотів міжнародного аеропорту "Бориспіль" можливі зміни.

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