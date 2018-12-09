ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В расписании полетов аэропорта "Борисполь" возможны изменения в связи с ухудшением погодных условий

Новости » Транспорт    09.12.2018 - 21:43
В расписании полетов аэропорта "Борисполь" возможны изменения в связи с ухудшением погодных условий
Фото: аэропорт "Борисполь" (facebook.com/airportboryspil)

Аэропорт "Борисполь" работает в режиме ограниченной видимости

В расписании полетов международного аэропорта "Борисполь" возможны изменения в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта на странице в Facebook.

Как отмечается, международный аэропорт "Борисполь" работает в режиме ограниченной видимости. В работе обе взлетно-посадочные полосы.

"К вниманию пассажиров. В связи с осложненными погодными условиями (туман) и возможным переносом времени вылета и прибытия вашего рейса просим проверять расписание полетов", - говорится в сообщении.

В расписании полетов аэропорта &quot;Борисполь&quot; возможны изменения в связи с ухудшением погодных условийВ расписании полетов аэропорта &quot;Борисполь&quot; возможны изменения в связи с ухудшением погодных условий

Напомним, согласно сообщению синоптиков, в Киеве и области в воскресенье вечером и утром в понедельник ожидается туман.

Сообщается, что до конца суток 9 декабря, ночью и утром 10 декабря туман, видимость 200-500 м.

Как писал Styler, в ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погодных условий. 9 декабря в большинстве областей ожидается выпадение осадков в виде снега и дождя. С начала рабочей недели небо над Украиной прояснится, но 12 декабря циклон принесет очередное осложнение погоды.

В Киеве и области к вечеру ожидается туман Синоптики предупредили о гололедице на дорогах Киева
Новости Украины КиевБориспольаэропортрасписаниеГидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь