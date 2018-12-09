В расписании полетов аэропорта "Борисполь" возможны изменения в связи с ухудшением погодных условий

Аэропорт "Борисполь" работает в режиме ограниченной видимости
В расписании полетов международного аэропорта "Борисполь" возможны изменения в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта на странице в Facebook.
Как отмечается, международный аэропорт "Борисполь" работает в режиме ограниченной видимости. В работе обе взлетно-посадочные полосы.
"К вниманию пассажиров. В связи с осложненными погодными условиями (туман) и возможным переносом времени вылета и прибытия вашего рейса просим проверять расписание полетов", - говорится в сообщении.
Напомним, согласно сообщению синоптиков, в Киеве и области в воскресенье вечером и утром в понедельник ожидается туман.
Сообщается, что до конца суток 9 декабря, ночью и утром 10 декабря туман, видимость 200-500 м.
Как писал Styler, в ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погодных условий. 9 декабря в большинстве областей ожидается выпадение осадков в виде снега и дождя. С начала рабочей недели небо над Украиной прояснится, но 12 декабря циклон принесет очередное осложнение погоды.