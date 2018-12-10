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Погода на сегодня: в Украине местами дожди с мокрым снегом, днем до +8

Новости » Общество    10.12.2018 - 08:15
Погода на сегодня: в Украине местами дожди с мокрым снегом, днем до +8
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве без осадков, от 0 до +2

Погода на сегодня: 10 декабря 2018 на территории Украины местами пройдут дожди с мокрым снегом, температура воздуха днем от 0 до +8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, на западе почти во всех областях пройдут дожди с мокрым снегом, температура воздуха днем от +2 до +5, ночью от -1 до +4. В северных областях без осадков, днем от 0 до +3, ночью от -2 до +4. В центре дожди со снегом пройдут во всех регионах, кроме Черкасской области, днем от 0 до +4, ночью от 0 до +4.

На востоке такая же ситуация с осадками, днем от 0 до +2, ночью от 0 до +2. На юге ожидаются дожди, температура днем от 0 до +6, ночью от 0 до +4. В Крыму днем от +6 до +8, ночью от +4 до +6.

Погода на сегодня: в Украине местами дожди с мокрым снегом, днем до +8

Фото: погода на 10 декабря

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 10 декабря без осадков, днем от 0 до +2, ночью от 0 до -2. Ветер южный, 5-10 м/с.

Погода на сегодня: в Украине местами дожди с мокрым снегом, днем до +8

Фото: погода в Киеве и области


 

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