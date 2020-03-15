Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Покрытие дорог преимущественно сухое

В "Укравтодоре" рассказали о проезде по дорогам государственного значения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, по состоянию на 6 утра воскресенья, 15 марта, на территории страны без осадков, лишь местами небольшой снег в Киевской и Ровенской областях.

"Покрытие на дорогах государственного значения преимущественно сухой. На перевальных участках дорог без осадков. Состояние покрытия сухой. Температура воздуха -3-5 градусов", - указано в сообщении.

При этом на дорогах государственного значения, где есть угроза возникновения гололеда, выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов и закруглений.

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

"Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 66 единиц техники и 79 работников", - информируют в "Укравтодоре".

Напомним, в результате сильной непогоды в Украине без электроснабжения оказались более 150 населенных у пунктов в 6 областях.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали о сильных порывов ветра почти во всех областях. Непогода также ожидалась в Киеве и Киевской области.

Кроме того, в гидрометцентре прогнозировали существенное похолодание в Украине сегодня, 15 марта. Ожидается, что температура воздуха днем ​​снизится до +3 ... + 5 градусов, а ночью прогнозируют мороз до -2 ...- 4 градусов. Осадков сегодня не ожидают.