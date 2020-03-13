В Украине объявили штормовое предупреждение

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ожидаются порывы ветра до 20 м/с

В субботу, 14 марта, погода в Украине ухудшится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков из Украинского гидрометцентра, завтра ночью в западных, а днем почти во всех областях ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Погодные условия также ухудшатся в Киеве и Киевской области. В столице прогнозируют порывистый ветер, силой 15-18 метров в секунду, а в области порывы будут достигать 20 м/сек.

Напомним, синоптики предупредили об усложнении погодных условий в Киеве. Сегодня в столице с удержанием до конца суток прогнозируют сильные порывы ветра. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Кроме того, сегодня в гидрометцентре прогнозировали незначительные дожди в западных, центральных и восточных областях. Температура воздуха днем в южных областях поднимется до +21 градуса, не остальной территории термометры покажут максимум +12.

Добавим, вчера в Украине предупреждали об ухудшении погодных условий в западных, восточных и Винницкой областях. В Карпатах прогнозировали порывы ветра до 30 метров в секунду. Синоптики объявляли первый уровень опасности.