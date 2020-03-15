В Украине из-за непогоды обесточены более 150 населенных пунктов

Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Обесточивание зафиксировано в 6 областях

В результате сильной непогоды в Украине без электроснабжения оказались более 150 населенных пунктов в 6 областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, из-за срабатывания автоматической системы защиты линий электропередач были обесточены 51 населенный пункт в Киевской области, 46 в Житомирской, 39 в Черниговской, 13 в Сумской, 9 в Черкасской и 1 в Кировоградской.

Отмечается, что сейчас бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения в данные населенные пункты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали о сильных порывах ветра почти во всех областях. Непогода также ожидалась в Киеве и Киевской области.

Кроме того, в гидрометцентре прогнозировали существенное похолодание в Украине сегодня, 15 марта. Ожидается, что температура воздуха днем снизится до +3...+5 градусов, а ночью прогнозируют мороз до -2...-4 градусов. Осадков сегодня не ожидают.