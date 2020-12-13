В "Укравтодоре" рассказали о проезде по дорогам госзначения

"Укравтодор" сообщает, что в воскресенье, 13 декабря, проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Такие данные по состоянию на 6 утра.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Местами небольшой дождь, морось выпадает в Винницкой, Житомирской, Киевской, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях, в районах, где температура воздуха минусовая, возникает угроза образования гололеда", - указано в сообщении.

Также ожидается туман в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Закарпатской и Днепропетровской областях.

"На перевальных участках дорог без осадков. Туман на Абранском и Латирском перевалах. Температура воздуха -3 +1. Состояние покрытия на перевалах мокрое", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" уточняют, что на дорогах государственного значения выполняются работы по ликвидации гололеда и обработка покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен. Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 1248 единиц техники и 1551 рабочий", - добавили в ведомстве.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков в Украине в ближайшие дни на дорогах сохранится гололедица.

Как писало РБК-Украина, в Украине 12 декабря синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за гололедицы на дорогах.