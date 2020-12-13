В "Укравтодорі" розповіли про проїзд дорогами державного значення

"Укравтодор" повідомляє, що у неділю, 13 грудня, проїзд дорогами державного значення забезпечено. Такі дані станом на 6 ранку.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Місцями невеликий дощ, мряка випадає у Вінницькій, Житомирській, Київській, Івано-Франківській, Одеській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях, у районах, де температура повітря мінусова, виникає загроза утворення ожеледиці", - вказано у повідомленні.

Також очікується туман у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Закарпатській та Дніпропетровській областях.

"На перевальних ділянках доріг без опадів. Туман на Абранському та Латірському перевалах. Температура повітря -3 +1. Стан покриття на перевалах мокрий", - сказано у повідомленні.

В "Укравтодорі" уточнюють, що на дорогах державного значення виконуються роботи з ліквідації ожеледиці та обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо.

"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено. Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 1248 одиниць техніки та 1551 робітник", - додали у відомстві.

Нагадаємо, згідно з прогнозом синоптиків в Україні найближчими днями на дорогах збережеться ожеледиця.

Як писало РБК-Україна, в Україні 12 грудня синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через ожеледицю на дорогах.