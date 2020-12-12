ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Сегодня в Украине сохранится гололедица: объявлен желтый уровень опасности

Украина, Суббота 12 декабря 2020 08:56
Сегодня в Украине сохранится гололедица: объявлен желтый уровень опасности
Фото: гололед (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в субботу, 12 декабря, сохранится гололедица на дорогах. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Гололед сохранится днем в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и северных областях. Также первый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Киеве и Киевской области.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - добавили в ГСЧС.

Ранее РБК-Украина писало, что на выходных погода в Украине будет ухудшаться. Синоптики предупредили о гололедице, дожде и мокром снеге.

Напомним, вчера в результате ухудшения погодных условий без света остались 173 населенных пунктов в Черновицкой, Киевской и Житомирской областях. По состоянию на утро 12 декабря проблемы с электричеством остаются в 20 населенных пунктах.

Также РБК-Украина писало, что в Украине на фоне ухудшения погодных условий за 10 декабря зафиксировали 1435 дорожно-транспортных происшествий. В результате 8 человек погибли, 99 - были травмированы.

Добавим, в Киеве из-за гололеда пострадали более 160 человек. Среди пострадавших более десяти детей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ГСЧСгололедица

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь