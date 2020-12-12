Сегодня в Украине сохранится гололедица: объявлен желтый уровень опасности

Фото: гололед (РБК-Украина)

В Украине в субботу, 12 декабря, сохранится гололедица на дорогах. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Гололед сохранится днем в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и северных областях. Также первый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Киеве и Киевской области.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - добавили в ГСЧС.

Ранее РБК-Украина писало, что на выходных погода в Украине будет ухудшаться. Синоптики предупредили о гололедице, дожде и мокром снеге.

Напомним, вчера в результате ухудшения погодных условий без света остались 173 населенных пунктов в Черновицкой, Киевской и Житомирской областях. По состоянию на утро 12 декабря проблемы с электричеством остаются в 20 населенных пунктах.

Также РБК-Украина писало, что в Украине на фоне ухудшения погодных условий за 10 декабря зафиксировали 1435 дорожно-транспортных происшествий. В результате 8 человек погибли, 99 - были травмированы.

Добавим, в Киеве из-за гололеда пострадали более 160 человек. Среди пострадавших более десяти детей.