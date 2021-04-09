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В "Укравтодоре" рассказали о 5 новациях, которые должны реформировать дорожную отрасль

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 10:02
В "Укравтодоре" рассказали о 5 новациях, которые должны реформировать дорожную отрасль Фото: "Укравтодор" планирует ряд реформ дорожной отрасли (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В ближайшие три года "Укравтодор" в рамках выполнения президентской программы "Большая стройка" планирует ряд реформ дорожной отрасли. Основная цель изменений - равные условия для участников дорожных тендеров и минимизация коррупционных рисков.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

"Фундаментальные изменения в отрасли будут внедряться по принципам стран ЕС на основе успешных кейсов западных партнеров. В частности, ключевые реформы будут реализовываться при поддержке ЕБРР", - рассказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

В "Укравтодоре" выделяют 5 основных новаций, которые начались еще в 2020 и будут продолжены в ближайшие годы.

Во-первых, это большой антикоррупционный проект при поддержке ЕБРР. Финализация и утверждение плана антикоррупционных мер запланированы на июль этого года, имплементация - на 2021-2023 годы.

В &quot;Укравтодоре&quot; рассказали о 5 новациях, которые должны реформировать дорожную отрасль

Среди других мер, которые планирует внедрять "Укравтодор", чтобы избежать коррупции, - перевод всей документации в электронный формат, создание открытых реестров АБЗ, калькулятор расчета опыта подрядчика, а также либерализация ценообразования.

Следующая новация - новая методология закупок, которую "Укравтодор" представил в прошлом году. Новые правила призваны предупреждать риски в работе с подрядчиками и препятствовать "тендерным троллям", которые умышленно блокируют проведение госзакупок работ и услуг, связанных с дорожным строительством.

Еще одна из целей "Укравтодора" - равные условия для бизнеса. По словам Кубракова, для иностранных компаний основным барьером сегодня являются наши советские сметы. Планируется, что индивидуальные сметные нормы, как и формы КБ-2в, КБ-3, должны уйти в прошлое, открыв двери для новых технологий и прозрачности отрасли.

Одна из внутренних реформ "Укравтодора" - запуск системы E-Road, в которой областные службы автодорог ежедневно отчитываются о проделанной работе. Как отмечается в статье, задача на ближайшее время - сделать эту платформу публичной.

Особую роль в "Укравтодоре" также отводят предприятию "ГосдорНИИ". Как отмечается, главной задачей ГП на этот год является нормативно-методическое сопровождение ключевых реформ отрасли и имплементация европейских норм и стандартов.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко сообщил, что до конца 2023 года в Украине планируется отремонтировать всю сеть государственных дорог (трасс между крупными городами), за которые отвечает "Укравтодор".

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