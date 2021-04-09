В "Укравтодорі" розповіли про 5 новацій, які мають реформувати дорожню галузь

У найближчі три роки "Укравтодор" в рамках виконання президентської програми " Велике будівництво " планує ряд реформ дорожньої галузі. Основна мета змін - рівні умови для учасників дорожніх тендерів і мінімізація корупційних ризиків

"Фундаментальні зміни в галузі впроваджуватимуться за принципами країн ЄС на основі успішних кейсів західних партнерів. Зокрема, ключові реформи будуть реалізовуватися за підтримки ЄБРР", - розповів голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

В "Укравтодорі" виділяють 5 основних новацій, які почалися ще у 2020-му і будуть продовжені у найближчі роки.

По-перше, це великий антикорупційний проект за підтримки ЄБРР. Фіналізація та затвердження плану антикорупційних заходів заплановані на липень цього року, імплементація - на 2021-2023 роки.

Серед інших заходів, які планує впроваджувати "Укравтодор", щоб запобігти корупції, - переведення всієї документації в електронний формат, створення відкритих реєстрів АБЗ, калькулятор розрахунку досвіду підрядника, а також лібералізація ціноутворення.

Наступна новація - нова методологія закупівель, яку "Укравтодор" представив торік. Нові правила покликані попереджати ризики в роботі з підрядниками і перешкоджати "тендерним тролям", які навмисне блокують проведення держзакупівель робіт і послуг, пов'язаних з дорожнім будівництвом.

Ще одна з цілей "Укравтодору" - рівні умови для бізнесу. За словами Кубракова, для іноземних компаній основним бар'єром сьогодні є наші радянські кошториси. Планується, що індивідуальні кошторисні норми, як і форми КБ-2в, КБ-3, повинні піти в минуле, відкривши двері для нових технологій та прозорості галузі.

Одна з внутрішніх реформ "Укравтодору" - запуск системи E-Road, в якій обласні служби автодоріг щодня звітують про виконану роботу. Як наголошується у статті, завдання на найближчий час - зробити цю платформу публічною.

Особливу роль в "Укравтодорі" також відводять підприємству "ДерждорНДІ". Як зазначається, головним завданням ДП на цей рік є нормативно-методичний супровід ключових реформ галузі та імплементація європейських норм і стандартів.