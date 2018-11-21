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В "Укравтодоре" назвали лидеров по ремонту дорог местного значения

Новости » Общество    21.11.2018 - 14:38
В "Укравтодоре" назвали лидеров по ремонту дорог местного значения
Иллюстративное фото (kiev.klichko.org)

Общий объем выполнения работ составляет 63%

Запорожская, Хмельницкая, Винницкая, Ивано-Франковская, Черновицкая и Львовская области в 2018 году имеют лучшие показатели по ремонту дорог местного значения. Об этом во время заседания правительства в среду, 21 ноября, сообщил глава "Укравтодора" Славомир Новак, информирует РБК-Украина.

По его словам, общий объем выполнения работ на дорогах местного значения составляет 63%. В то же время чиновник добавил, что хуже всего выполняют ремонтные работы в Луганской, Николаевской, Закарпатской, Тернопольской и Одесской областях.

В &quot;Укравтодоре&quot; назвали лидеров по ремонту дорог местного значения

Скриншот (kmu.gov.ua)

Также Новак подчеркнул, что "Укравтодор" больше не несет ответственности за ход выполнения ремонта дорог.

"С этого года вся ответственность на плечах местной власти", - отметил он.

Глава "Укравтодора" напомнил, что в этом году в рамках первого этапа децентрализации дорог, на ремонтные работы местные органы власти получили 11,5 млрд гривен. Уже в следующем году на ремонт дорог выделят 14,6 млрд гривен.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в 2018 году выполнили 95% запланированных работ на дорогах государственного значения. Также глава правительства добавил, что правительство планирует за пять лет объединить все областные центры качественными дорогами.

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