В "Укравтодоре" назвали лидеров по ремонту дорог местного значения

Иллюстративное фото (kiev.klichko.org)

Общий объем выполнения работ составляет 63%

Запорожская, Хмельницкая, Винницкая, Ивано-Франковская, Черновицкая и Львовская области в 2018 году имеют лучшие показатели по ремонту дорог местного значения. Об этом во время заседания правительства в среду, 21 ноября, сообщил глава "Укравтодора" Славомир Новак, информирует РБК-Украина.

По его словам, общий объем выполнения работ на дорогах местного значения составляет 63%. В то же время чиновник добавил, что хуже всего выполняют ремонтные работы в Луганской, Николаевской, Закарпатской, Тернопольской и Одесской областях.

Скриншот (kmu.gov.ua)

Также Новак подчеркнул, что "Укравтодор" больше не несет ответственности за ход выполнения ремонта дорог.

"С этого года вся ответственность на плечах местной власти", - отметил он.

Глава "Укравтодора" напомнил, что в этом году в рамках первого этапа децентрализации дорог, на ремонтные работы местные органы власти получили 11,5 млрд гривен. Уже в следующем году на ремонт дорог выделят 14,6 млрд гривен.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в 2018 году выполнили 95% запланированных работ на дорогах государственного значения. Также глава правительства добавил, что правительство планирует за пять лет объединить все областные центры качественными дорогами.