В Украине с начала года отремонтировали более 1000 км дорог

Фото: ремонт дороги (kiev.klichko.org)

По словам Гройсмана, выполнено 80% плана и работы продолжаются

В Украине с 2018 года отремонтировали более 1000 км дорог. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"За 9 месяцев уже отремонтировано более 1000 км дорог государственного значения. Выполнено 80% плана и работы продолжаются. Сюда надо добавить дороги местного значения. Это тысячи километров, которые отремонтированы благодаря государственной поддержке и реформе по децентрализации", - говорится в сообщении.

Фото (twitter.com/VGroysman)

Напомним, Кабинет министров Украины намерен выделить 56 млрд гривен на дорожные работы в 2019 году. По словам Гройсмана, в следующем году на дорожное строительство будет выделено 56 млрд гривен. Из них на местные дороги правительство выделит 17 млрд гривен.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине на ремонт мостов до 2022 года потратят 1 млрд долларов.

Отметим, в июле в "Укравтодоре" назвали области с наихудшими дорогами государственного значения. В частности, на данный момент самый большой процент разрушения на дорогах государственного значения наблюдается в четырех областях. В прошлом году за государственные средства было отремонтировано 1,5% дорог общей сети.