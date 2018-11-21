В "Укравтодорі" назвали лідерів з ремонту доріг місцевого значення

Ілюстративне фото (kiev.klichko.org)

Загальний обсяг виконання робіт становить 63%

Запорізька, Хмельницька, Вінницька, Івано-Франківська, Чернігівська та Львівська області у 2018 році мають найкращі показники з ремонту доріг місцевого значення. Про це під час засідання уряду в середу, 21 листопада, повідомив глава "Укравтодору" Славомір Новак, інформує РБК-Україна.

За його словами, загальний обсяг виконання робіт на дорогах місцевого значення становить 63%. Водночас посадовець додав, що найгірше виконують ремонтні роботи в Луганській, Миколаївській, Закарпатській, Тернопільській та Одеській областях.

Скріншот (kmu.gov.ua)

Також Новак підкреслив, що "Укравтодор" більше не відповідальний за хід виконання ремонту доріг.

"З цього року вся відповідальність на плечах місцевої влади", - зазначив він.

Глава "Укравтодору" нагадав, що цього року у межах першого етапу децентралізації доріг, на ремонтні роботи місцеві органи влади отримали 11,5 млрд гривень. Вже наступного року на ремонт доріг виділять 14,6 млрд гривень.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у 2018 році виконали 95% запланованих робіт на дорогах державного значення. Також глава уряду додав, що уряд планує за п'ять років з'єднати всі обласні центри якісними дорогами.