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В "Укравтодоре" дали советы, как обезвредить вражеские сигналы на дорогах

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Киев, Пятница 25 февраля 2022 10:06
В "Укравтодоре" дали советы, как обезвредить вражеские сигналы на дорогах Фото: как обезвредить вражеские сигналы на дорогах (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

"Укравтодор" просит граждан фиксировать и уничтожать систему сигналов, которую используют вражеские российские войска, в том числе ночью. Их нужно зарисовывать, присыпать землей, грязью или заливать смолой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Призываем граждан фиксировать и уничтожать подобные отметки на дорогах и других инфраструктурных объектах страны. Это система сигналов, которую использует вражеское российское войско, в частности, ночью", - отметили в ведомстве.

"Будьте бдительны и обязательно сообщайте о них полицию с помощью горячей линии 102", - призывает "Укравтодор".

В &quot;Укравтодоре&quot; дали советы, как обезвредить вражеские сигналы на дорогахВ &quot;Укравтодоре&quot; дали советы, как обезвредить вражеские сигналы на дорогах

Напомним, 24 февраля Владимир Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив "специальную военную операцию на Донбассе".

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