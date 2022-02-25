В "Укравтодоре" дали советы, как обезвредить вражеские сигналы на дорогах

"Укравтодор" просит граждан фиксировать и уничтожать систему сигналов, которую используют вражеские российские войска, в том числе ночью. Их нужно зарисовывать, присыпать землей, грязью или заливать смолой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Призываем граждан фиксировать и уничтожать подобные отметки на дорогах и других инфраструктурных объектах страны. Это система сигналов, которую использует вражеское российское войско, в частности, ночью", - отметили в ведомстве.

"Будьте бдительны и обязательно сообщайте о них полицию с помощью горячей линии 102", - призывает "Укравтодор".