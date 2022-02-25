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В "Укравтодорі" дали поради, як знешкодити ворожі сигнали на дорогах

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 10:06
В "Укравтодорі" дали поради, як знешкодити ворожі сигнали на дорогах Фото: як знешкодити ворожі сигнали на дорогах (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

"Укравтодор" просить громадян фіксувати та знищувати систему сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі. Їх потрібно замальовувати, присипати землею, брудом чи заливати смолою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Закликаємо громадян фіксувати та знищувати подібні позначки на дорогах та інших інфраструктурних об’єктах країни. Це система сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі", - зазначили у відомстві.

"Будьте пильними і обов’язково повідомляйте про них поліцію за допомогою гарячої лінії 102", - закликає "Укравтодор".

В &quot;Укравтодорі&quot; дали поради, як знешкодити ворожі сигнали на дорогахВ &quot;Укравтодорі&quot; дали поради, як знешкодити ворожі сигнали на дорогах

Нагадаємо, 24 лютого Володимир Путін почав повномасштабний напад на Україну, оголосивши "спеціальну військову операцію на Донбасі".

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Укравтодор
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