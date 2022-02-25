В "Укравтодорі" дали поради, як знешкодити ворожі сигнали на дорогах

"Укравтодор" просить громадян фіксувати та знищувати систему сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі. Їх потрібно замальовувати, присипати землею, брудом чи заливати смолою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Закликаємо громадян фіксувати та знищувати подібні позначки на дорогах та інших інфраструктурних об’єктах країни. Це система сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі", - зазначили у відомстві.

"Будьте пильними і обов’язково повідомляйте про них поліцію за допомогою гарячої лінії 102", - закликає "Укравтодор".