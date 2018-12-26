"Укравтодор" сообщил о ситуации на дорогах страны вечером

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сложной остается ситуация на дороге Н-08 в пределах Полтавской области

В "Укравтодоре" сообщили о состоянии проезда по дорогам государственного значения по состоянию на 20:30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ситуация на дороге М-03 в Полтавской области остается сложной. Однако из-за перекрытия движения двумя фурами проезжей части вблизи города Лубны и села Красногоровка наблюдается скопление транспорта на подъездах к этим населенным пунктам. Также сложной остается ситуация на дороге Н-08 в пределах Полтавской области. Сейчас в Полтавской области заторы ликвидированы полностью на автомобильной дороге Р-42 Лубны-Миргород-Опошня и Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчуг.

Для ускорения расчистки дорог введено временное ограничение на подъезд со стороны Киевской, Харьковской и Кировоградской (по М-22) областей.

В Черкасской области сохраняется ограничение движения для тяжеловесного и общественного транспорта на дорогах государственного значения Н-01 Киев-Знаменка, км 123 + 850 - 241 + 622, Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь, км 81 + 300 - 169 +117.

В Кировоградской области снято ограничение движения для всех видов транспортных средств на дороге М-04 на участке Знаменка-Александрия и М-13 Кировоград-Платоново.

В Днепропетровской области проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Уже сняты все ограничения в движении по автомобильным дорогам государственного значения М-04 Знаменка-Луганск-Изварино, км 72 + 088-151 + 680, Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь, км 296+ 735 - 370 + 915, Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье, км 81 + 735 - 105 + 313.

Напомним, ограничение движения транспорта в Полтавской области будет действовать предварительно до завтра, 27 декабря 12:00.