"Укравтодор" повідомив про ситуацію на дорогах країни ввечері

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Складною залишається ситуація на дорозі Н-08 у межах Полтавської області

В "Укравтодорі" повідомили про стан проїзду дорогами державного значення станом на 20:30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Ситуація на дорозі М-03 в Полтавській області залишається складною. Проте через перекриття руху двома фурами проїжджої частини поблизу міста Лубни і села Красногорівка спостерігається скупчення транспорту на під'їздах до цих населених пунктів. Також складною залишається ситуація на дорозі Н-08 у межах Полтавської області. Зараз у Полтавській області затори ліквідовані повністю на автомобільній дорозі Р-42 Лубни-Миргород-Опішня і Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук.

Для прискорення розчищення доріг введено тимчасове обмеження на під'їзд зі сторони Київської, Харківської та Кіровоградської (по М-22) областей.

В Черкаській області зберігається обмеження руху для великовагового та громадського транспорту на дорогах державного значення М-01 Київ-Знам'янка, км 123 + 850 - 241 + 622, Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь, км 81 + 300 - 169 +117.

В Кіровоградській області знято обмеження руху для всіх видів транспортних засобів на дорозі М-04 на ділянці Знам'янка-Олександрія та М-13 Кіровоград-Платоново.

У Дніпропетровській області проїзд дорогами державного значення забезпечено. Вже знято всі обмеження в русі по автомобільних дорогах державного значення М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине, км 72 + 088-151 + 680, Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь, км 296+ 735 - 370 + 915, Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя, км 81 + 735 - 105 + 313.

Нагадаємо, обмеження руху транспорту в Полтавській області буде діяти попередньо до завтра, 27 грудня 12:00.