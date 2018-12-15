"Укравтодор" сообщил о ситуации на дорогах страны

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей местами мокрое

В Украине на дорогах государственного значения по состоянию на утро 15 декабря проезд обеспечен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укравтодора" в Facebook.

Как отмечается, по состоянию на утро в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях местами небольшой снег, а в Волынской, Винницкой и Кировоградской областях - туман, на остальной территории без осадков.

"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Выполняются работы по обработке дорог противогололедными материалами на участках дорог, где есть угроза возникновения гололеда. Состояние покрытия на а/д государственного значения в большинстве областей местами мокрое, в Ивано-Франковской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях местами заснеженное, в Ровенской - местами гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 15 декабря 2018 года, ожидается гололедица на дорогах столицы.

Кроме того, сообщалось, что с 15 декабря в Киеве ожидается резкое снижение температуры. В столице ожидается до 11 градусов мороза.