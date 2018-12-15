"Укравтодор" повідомив про ситуацію на дорогах країни

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей місцями мокре

В Україні на дорогах державного значення станом на ранок 15 грудня проїзд забезпечено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укравтодору" у Facebook.

Як зазначається, станом на ранок у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях місцями невеликий сніг, а у Волинській, Вінницькій та Кіровоградській областях - туман, на решті території без опадів.

"Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Виконуються роботи з обробки доріг протиожеледними матеріалами на ділянках доріг, де є загроза виникнення ожеледиці. Стан покриття на а/д державного значення в більшості областей місцями мокре, в Івано-Франківській, Черкаській, Чернігівській та Сумській областях місцями засніжене, у Рівненській - місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 15 грудня 2018 року, очікується ожеледиця на дорогах столиці.

Крім того, повідомлялося, що з 15 грудня у Києві очікується різке зниження температури. У столиці очікується до 11 градусів морозу.