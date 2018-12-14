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Синоптики предупреждают о резком снижении температуры в Киеве

Новости » Общество    14.12.2018 - 18:33
Синоптики предупреждают о резком снижении температуры в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве с 15 декабря ожидается снижение температуры

В Киеве с 15 декабря 2018 года ожидается резкое снижение температуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

По данным синоптиков, с 15 декабря в Киеве ожидается снижение температуры до -11 градусов мороза, на дорогах гололедица.

Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда. В частности, водителям рекомендуют
придерживаться скоростного режима и дистанции, включать габаритные огни или противотуманные фонари, не использовать автотранспорт с летними шинами. Кроме того, пешеходам советуют ходить не спеша, быть внимательными на тротуарах, обходить металлические крышки люков, поскольку, как правило, они покрыты льдом.

Напомним, ранее сообщалось, что на дорогах Киева завтра, 15 декабря 2018 года, ожидается гололедица.

Как писало РБК-Украина, в Карпатах состоянию на утро 14 декабря 2018 года высота снежного покрова достигла почти 40 см. Больше всего снега сейчас зафиксировано на снеголавинном посту Драгобрат.

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