В Киеве сегодня ожидается гололедица на дорогах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура днем от 2 до 4 градусов мороза

В Киеве сегодня, 15 декабря 2018 года, ожидается гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

По данным синоптиков, сегодня на дорогах столицы ожидается гололедица, ожидается облачная погода без существенных осадков, ветер до 10 м/с. Температура днем от 2 до 4 градусов мороза.

Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 15 декабря 2018 года ожидается резкое снижение температуры.

В КГГА водителям рекомендуют придерживаться скоростного режима и дистанции, включать габаритные огни или противотуманные фонари, не использовать автотранспорт с летними шинами. Кроме того, пешеходам советуют ходить не спеша, быть внимательными на тротуарах, обходить металлические крышки люков, поскольку, как правило, они покрыты льдом.

Также сообщалось, что в Карпатах высота снежного покрова достигла почти 40 см. Больше всего снега сейчас зафиксировано на снеголавинном посту Драгобрат.