"Укравтодор" рассказал о ситуации на трассах Украины

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проезд по основным дорогам обеспечен

По состоянию на утро 22 января проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Сообщается, что утром в Закарпатской и Волынской областях местами небольшой снег, в других областях без осадков. На перевальных участках тоже без осадков, покрытие на Ужоцком и Торунском перевалах представляет собой снежную кашу.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в Донецкой области - местами накаты, в Запорожской области на дорогах наблюдается местами гололедица. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен, заторов не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине ожидается небольшой снег и до -16 градусов мороза. Снег ожидается на Закарпатье и Прикарпатье, на дорогах страны местами гололедица, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Отметим, 22 января на высокогорье, в горах Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).