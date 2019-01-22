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В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность

Новости » Общество    22.01.2019 - 08:28
В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги

В Карпатах сохраняется значительная опасность схода лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 22 января в высокогорье, в горах Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области содержится значительное снеголавинная опасность (3 уровень).

Отметим, 22 января 2019 года на западе Украины местами ожидается снег, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем опустится до -9.

Как писал Styler, 22 января в Украине снова усилятся морозы. По словам народного синоптика Наталки Диденко, 23 января погода изменится. В Украину придут снегопады и метели, на юге значительно потеплеет, поэтому там возможны осадки в виде снега и дождя.

Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, днем до -9 В Украине завтра ожидается небольшой снег и до -16 градусов мороза
Новости Украины ГидрометцентрснегКарпатылавина
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