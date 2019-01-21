В Украине завтра ожидается небольшой снег и до -16 градусов мороза

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в Украине ожидается гололедица

В Украине завтра, 22 января 2019 года, ожидается небольшой снег и до -16 градусов мороза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, завтра небольшой снег ожидается на Закарпатье и Прикарпатье, на дорогах страны местами гололедица, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Завтра ночью температура воздуха опустится до -11-16 градусов мороза, днем ожидается от -5 до -10 градусов мороза; в западной и южной областях ночью ожидается до -11 градусов мороза, в Крыму до -7, днем от 0 до -5 градусов мороза.

Напомним, ранее сообщалось, что завтра в Киеве ожидается гололедица на дорогах и до -8 градусов мороза днем и до -13 градусов мороза ночью.

Как писало РБК-Украина, сегодня, 21 января 2019 года, на востоке и западе Украины ожидается снег, на остальной территории страны без осадков, температура воздуха местами поднимется до +8. В столице Украины 21 января облачно, без осадков, днем от -2 до -4, ночью от -6 до -8, ветер западный, 5-10 м/с.