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"Укравтодор" розповів про ситуацію на трасах України

Новини » Суспільство    22.01.2019 - 09:26
"Укравтодор" розповів про ситуацію на трасах України
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проїзд по основним дорогам забезпечено

Станом на ранок 22 січня проїзд дорогами державного значення забезпечено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Повідомляється, що вранці у Закарпатській та Волинській областях місцями невеликий сніг, в інших областях без опадів. На перевальних ділянках теж без опадів, покриття на Ужоцькому та Торунському перевалах представляє собою снігову кашу.

Стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей засніжений, у Донецькій області - місцями накати, в Запорізькій області на дорогах спостерігається місцями ожеледиця. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено, заторів не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні очікується невеликий сніг і до -16 градусів морозу. Сніг очікується на Закарпатті та Прикарпатті, на дорогах країни місцями ожеледиця, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Відзначимо, 22 січня на високогір'ї, у горах Закарпатської області і в горах Івано-Франківської області збережеться значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

 

Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до -9
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