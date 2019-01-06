"Укравтодор" рассказал о ситуации на трассах после снегопадов

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

По состоянию на утро проезд по основным дорогам обеспечен

По состоянию на утро 6 января в Украине, несмотря на снегопады, обеспечен проезд по дорогам государственного значения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Сообщается, что в западных, северных и центральных областях продолжаются снегопады умеренной интенсивности - за сутки здесь выпало от 1 до 13 см осадков. Кроме того, в Ровенской и Львовской областях прошел ледяной дождь при температуре -5.

На перевальных участках продолжаются снегопады, высота покрова от 20 до 90 см. Состояние покрытия на трассах государственного значения в западных, северных, центральных, Луганской и Донецкой областях местами заснеженное, на юге - сухое.

"Выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется обработка противогололедными материалами", - отметили в "Укравтодоре".

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов не зафиксировано, за исключением временных осложнений в результате ДТП на автодороге М-06 - на объезде Коростышева.

Напомним, по состоянию на вчерашний вечер расчищать дороги от снегопадов выехали 469 единиц техники.

Отметим, ранее сообщалось, что часть Луганской области обесточена в связи с непогодой.