Спасатели сообщили о ситуации на дорогах Украины в связи со снегопадами

Фото: ситуация на дорогах (ГСЧС)

Дороги от снега чистят почти 500 единиц спецтехники

Расчищать дороги от снегопадов, которые начались вечером 5 января 2019, выехали 469 единиц техники. Проезд автодорогами обеспечен, передает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

В частности, вечером наблюдался небольшой снег в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и в Киеве.

"Транспортного сообщения на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено", - отметили в ГСЧС.

Фото: ситуация на дорогах (ГСЧС)

В настоящее время на уборку снега вышли более 700 работников "Укравтодора" и 469 единиц специальной техники. Также в режиме дежурства находится 1 тыс. 621 работник и 1 тыс. 203 единиц спецтехники.

"На дорогах местами гололедица. Тяжелая инженерная техника ГСЧС находится в дежурном режиме (к расчистке дорог привлекалось)", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в Украине 6 января 2019 в некоторых областях страны ожидается снег, температура до -13.