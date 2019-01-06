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"Укравтодор" розповів про ситуацію на трасах після снігопадів

Новини » Суспільство    06.01.2019 - 09:34
"Укравтодор" розповів про ситуацію на трасах після снігопадів
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Станом на ранок проїзд по основним дорогам забезпечено

Станом на ранок 6 січня в Україні, незважаючи на снігопади, забезпечено проїзд дорогами державного значення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Повідомляється, що в західних, північних і центральних областях тривають снігопади помірної інтенсивності - за добу тут випало від 1 до 13 см опадів. Крім того, в Рівненській і Львівській областях пройшов крижаний дощ при температурі -5.

На перевальних ділянках тривають снігопади, висота покриву від 20 до 90 см. Стан покриття на трасах державного значення у західних, північних, центральних, Луганській і Донецькій областях місцями засніжений, на півдні - сухий.

"Виконуються роботи по розчищенню проїжджої частини доріг від снігу, здійснюється обробка протиожеледними матеріалами", - відзначили в "Укравтодорі".

Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів не зафіксовано, за винятком тимчасових ускладнень в результаті ДТП на автодорозі М-06 - на об'їзді Коростишева.

Нагадаємо, станом на вчорашній вечір розчищати дороги від снігопадів виїхали 469 одиниць техніки.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що частину Луганської області знеструмлено у зв'язку з негодою.

 

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