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Часть Луганской области обесточена в связи с непогодой

Новости » Общество    06.01.2019 - 03:13
Часть Луганской области обесточена в связи с непогодой
Иллюстративное фото (bogodukhiv-rada.gov.ua)

Специалисты облэнерго работают над восстановлением электроснабжения

в Результате осложнения погодных условий знеструмлено часть Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Луганского энергетического об'единения (ЛЕО)днем 5 января без света оставались 3711 потребителей. В частности, массовые обесточивания охватили населенные пункты на юге подконтрольной части области, также одно из аварийных отключений произошло в Старобельске.

"Причина аварийного отключения установлена, в настоящее время организованы работы по замене трансформатора", - отметили в энергетическом об'единении.

По данным ГСЧС, по состоянию на вечер без электроснабжения оставались еще 3 населенных пункта области.

"Для мониторинга оперативной обстановки и координации действий обеспечено круглосуточное дежурство оперативной группы ГСЧС", - отметили в пресс-службе спасателей.

Напомним, по данным ГСЧС, расчищать дороги от снегопадов, которые начались вечером 5 января 2019, выехало 469 единиц техники. Проезд автодорогами обеспечен.

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