"Укравтодор" рассказал о ситуации на основных дорогах страны

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проезд по дорогам обеспечен, в некоторых областях снег и туман

В Украине по состоянию на утро 7 декабря проезд по дорогам государственного значения обеспечен, в некоторых областях снег и туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию "Укравтодора".

Сообщается, что утром наблюдается небольшой снег в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. В Ивано-Франковской и Одесской - местами туман.

"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Выполняются работы по обработке дорог противогололедными материалами на участках дорог, где существует угроза возникновения гололедицы", - говорится в сообщении.

Также в "Укравтодоре" отметили, что состояние покрытия на дорогах в большинстве западных, северных и центральных областях сухое, на юге и востоке местами мокрое, в Луганской области - местами заснеженное. На перевальных участках дорог без осадков, только на Ужоцком перевале небольшой снег.

Напомним, ранее синоптики предупредили о снеге и гололедице в Украине. В частности, на Левобережье ожидается небольшой снег, утром и днем в западных областях мокрый снег и дождь.