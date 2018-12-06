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Синоптики предупреждают о снеге и гололедице в Украине

Новости » Общество    06.12.2018 - 16:04
Синоптики предупреждают о снеге и гололедице в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Завтра днем в Украине ожидается от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла

В Украине завтра, 7 декабря 2018 года, ожидается снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным Укргидрометцентра, завтра на Левобережье ожидается небольшой снег, утром и днем в западных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах местами гололедица. На остальной территории страны осадков не ожидается.

"Ветер северо-западный (в западных областях - восточный), 5-10 м/с. Температура ночью от -4 до -9 градусов мороза, в Карпатах от -10 до -15 градусов мороза, в восточных, южных и Днепропетровской областях от 0 до -5 градусов мороза, днем в Украине от -3 градусов мороза до 2 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают о снеге и гололедице в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах по состоянию на утро 6 декабря 2018 года высота снежного покрова достигает 30 см.

Как писало РБК-Украина, в Украине 6 декабря ожидается ухудшение погодных условий. По данным Укргидрометцентра, ночью и утром 6 декабря в восточных, центральных и южных областях ожидается туман, видимость 200-500 м.

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