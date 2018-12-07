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"Укравтодор" розповів про ситуацію на основних дорогах країни

Новини » Суспільство    07.12.2018 - 09:44
"Укравтодор" розповів про ситуацію на основних дорогах країни
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проїзд дорогами забезпечено, в деяких областях сніг і туман

В Україні станом на ранок 7 грудня проїзд дорогами державного значення забезпечено, в деяких областях сніг і туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію "Укравтодора".

Повідомляється, що вранці спостерігається невеликий сніг в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. В Івано-Франківській та Одеській - місцями туман.

"Проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Виконуються роботи по обробці доріг протиожеледними матеріалами на ділянках доріг, де існує загроза виникнення ожеледиці", - йдеться в повідомленні.

Також в "Укравтодорі" відзначили, що стан покриття на дорогах у більшості західних, північних і центральних областях сухе, на півдні та сході місцями мокре, у Луганській області - місцями засніжене. На перевальних ділянках доріг без опадів, лише на Ужоцькому перевалі невеликий сніг.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про сніг та ожеледицю в Україні. Зокрема, на Лівобережжі очікується невеликий сніг, вранці та вдень у західних областях мокрий сніг і дощ.

 

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