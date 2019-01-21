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"Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах страны

Новости » Транспорт    21.01.2019 - 10:11
"Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах страны
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок не зафиксировано

В "Укравтодоре" сообщили о состоянии автомобильных дорог в Украине по состоянию на утро 21 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства в Facebook.

По состоянию на 08:00 21 января в центральных и южных областях проходит активный циклон, где в центральных областях выпадает снег, а на юге идет снег с дождем при температуре от -1 до +5. В дневное время циклон распространит свое действие на восток страны.

"Небольшой снег наблюдается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Сумской, Харьковской и Луганской областях. В северных и западных областях без осадков. Температура воздуха колеблется от -11 до -2", - говорится в повідмленні.

Отмечается, что на перевальных участках дорог небольшой снег.

"Температура воздуха от -9 до -2, состояние покрытия мокрое и местами заснеженное. Состояние покрытия на а/д государственного значения в большинстве областей заснеженное, в западных сухое", - сообщают в "Укравтодоре".

Для координации действий служб, ответственных за надлежащее транспортное сообщение при "Укравтодоре" работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"Выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, обработка противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов не зафиксировано", - добавили в ведомстве.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 970 единиц техники и 1350 рабочих.

&quot;Укравтодор&quot; рассказал о ситуации на дорогах страны

Отметим, согласно прогнозам синоптиков, 21 января 2019 года на востоке и западе Украины ожидается снег, местами с дождем, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем местами поднимется до +8.

В Киеве сегодня, 21 января, на дорогах местами гололедица, без существенных осадков.

 

В Киеве сегодня ожидается гололедица на дорогах В Киеве ожидается гололедица на дорогах
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