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"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах країни

Новини » Транспорт    21.01.2019 - 10:11
"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах країни
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів не зафіксовано

В "Укравтодорі" повідомили про стан автомобільних доріг в Україні станом на ранок 21 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства у Facebook.

Станом на 08:00 год. 21 січня в центральних та південних областях проходить активний циклон, де в центральних областях випадає сніг, а на півдні йде сніг з дощем при температурі від -1 до +5. В денний час циклон поширить свою дію на схід країни.

"Невеликий сніг спостерігається в Івано-Франківській, Чернівецькій, Сумській, Харківській та Луганській областях. В північних та західних областях без опадів. Температура повітря коливається від -11 до -2", - йдеться у повідмленні.

Зазначається, що на перевальних ділянках доріг невеликий сніг.

"Температура повітря від -9 до -2, стан покриття мокре та місцями засніжене. Стан покриття на а/д державного значення в більшості областей засніжене, в західних сухе", - повідомляють в "Укравтодорі".

Для координації дій служб відповідальних за належне транспортне сполучення при "Укравтодорі" працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

"Виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів не зафіксовано", - додали у відомстві.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 970 одиниць техніки та 1350 робітників.

&quot;Укравтодор&quot; розповів про ситуацію на дорогах країни

Зазначимо, згідно із прогнозами синоптиків, 21 січня 2019 року на сході та заході України очікується сніг, подекуди з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень місцями підніметься до +8. 

У Києві сьогодні, 21 січня, на дорогах місцями ожеледиця, без істотних опадів.

 

В Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах У Києві очікується ожеледиця на дорогах
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