"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах країни

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів не зафіксовано
В "Укравтодорі" повідомили про стан автомобільних доріг в Україні станом на ранок 21 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства у Facebook.
Станом на 08:00 год. 21 січня в центральних та південних областях проходить активний циклон, де в центральних областях випадає сніг, а на півдні йде сніг з дощем при температурі від -1 до +5. В денний час циклон поширить свою дію на схід країни.
"Невеликий сніг спостерігається в Івано-Франківській, Чернівецькій, Сумській, Харківській та Луганській областях. В північних та західних областях без опадів. Температура повітря коливається від -11 до -2", - йдеться у повідмленні.
Зазначається, що на перевальних ділянках доріг невеликий сніг.
"Температура повітря від -9 до -2, стан покриття мокре та місцями засніжене. Стан покриття на а/д державного значення в більшості областей засніжене, в західних сухе", - повідомляють в "Укравтодорі".
Для координації дій служб відповідальних за належне транспортне сполучення при "Укравтодорі" працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
"Виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів не зафіксовано", - додали у відомстві.
Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 970 одиниць техніки та 1350 робітників.
Зазначимо, згідно із прогнозами синоптиків, 21 січня 2019 року на сході та заході України очікується сніг, подекуди з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень місцями підніметься до +8.
У Києві сьогодні, 21 січня, на дорогах місцями ожеледиця, без істотних опадів.