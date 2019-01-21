Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +8

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві хмарно, вдень від -2 до -4

Погода на сьогодні: 21 січня 2019 року на сході та заході України очікується сніг, подекуди з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень місцями підніметься до +8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході місцями сніг, температура повітря вдень від -1 до -4, вночі від -1 до -7. На півночі України хмарність без опадів, вдень від -2 до -5, вночі від -6 до -9. У центрі без опадів, вдень від -2 до -4, вночі від -5 до -8.

У східних областях сніг, місцями з дощем, температура вдень від 2 до -4, вночі від -1 до -10. На півдні України вдень від 0 до -3, вночі від -1 до -3. У Криму вдень від +6 до +8, вночі від -1 до +1.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 21 січня хмарно, без опадів, вдень від -2 до -4, вночі від -6 до -8, вітер західний, 5-10 м/с.