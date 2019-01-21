ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах

Новини » Суспільство    21.01.2019 - 09:33
В Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах
Ілюстративне фото (УНІАН)

В столиці буде хмарно з проясненнями

У Києві сьогодні, 21 січня, на дорогах місцями ожеледиця, без істотних опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, в столиці буде хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, помірний, температура від -2 до -4.

"Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, згідно із прогнозами синоптиків, 21 січня 2019 року на сході та заході України очікується сніг, подекуди з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень місцями підніметься до +8. 

Нагадаємо, з метою попередження нещасних випадків на замерзлих річках та озерах, рятувальники закликали громадян не виходити на тонку кригу, і застерегти від цього своїх дітей.

Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +8 У Києві очікується ожеледиця на дорогах
Новини України ГідрометцентрКиївгололедица
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся