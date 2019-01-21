В Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах

Ілюстративне фото (УНІАН)

В столиці буде хмарно з проясненнями

У Києві сьогодні, 21 січня, на дорогах місцями ожеледиця, без істотних опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, в столиці буде хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, помірний, температура від -2 до -4.

"Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, згідно із прогнозами синоптиків, 21 січня 2019 року на сході та заході України очікується сніг, подекуди з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень місцями підніметься до +8.

Нагадаємо, з метою попередження нещасних випадків на замерзлих річках та озерах, рятувальники закликали громадян не виходити на тонку кригу, і застерегти від цього своїх дітей.