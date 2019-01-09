"Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проезд по дорогам государственного значения обеспечен

По состоянию на утро 9 января в Украине проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Сообщается, что с утра наблюдался небольшой снег в Киевской, Полтавской, Черкасской, Волынской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Запорожской областях.

"Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, на юге и в центре сухое, в Донецкой области из-за порывистого ветра возникают переметы", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" добавили, что проводится расчистка проезжей части от снега и обработка противогололедными материалами. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен.

Напомним, ранее синоптики предупредили о гололедице на дорогах Киева. Для предотвращения травматизма и аварийных ситуаций пешеходов и водителей призывают быть осторожными.

Кроме того, в Карпатах сегодня в связи со снегопадами и метелями, ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).