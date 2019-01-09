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В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность

Новости » Общество    09.01.2019 - 08:55
В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность
Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Ожидается 3 уровень лавинной опасности

В Карпатах сегодня, 9 января, в связи со снегопадами и метелями, ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как сообщается, 9 января, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Отметим, что 9 января 2019 года в Украине местами ожидается снег, температура воздуха днем местами опустится до -14.

В Киеве, согласно прогнозу синоптиков, 9 января без осадков, днем от -7 до -9, а ночью от -12 до -14, ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

Как писал Styler, народный синоптик Наталья Диденко предостерегла украинцев и сообщила о том, что в среду все еще будут ощутимые холода.

По словам синоптика, холодная воздушная масса арктического происхождения охватит все области. Ближайшей ночью столбики термометров покажут -8 -14 градусов. На севере, западе и в центре до -12 -16 градусов, местами вероятно до -20 градусов.

Напомним, в Карпатах состоянию на 8 января 2019 года высота снежного покрова местами достигала 127 см. Больше всего снега выпало на Драгобрате.

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