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"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах

Новини » Суспільство    09.01.2019 - 09:26
"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Проїзд дорогами державного значення забезпечено

Станом на ранок 9 січня в Україні проїзд на дорогах державного значення забезпечений. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Повідомляється, що з ранку спостерігався невеликий сніг у Київській, Полтавській, Черкаській, Волинській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Миколаївській і Запорізькій областях.

"Стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей засніжений, на півдні і в центрі сухий, в Донецькій області через сильний вітер виникають перемети", - йдеться в повідомленні.

В "Укравтодорі" додали, що проводиться розчищення проїжджої частини від снігу та обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про ожеледицю на дорогах Києва. Для запобігання травматизму та аварійних ситуацій пішоходів і водіїв закликають бути обережними.

Крім того, у Карпатах сьогодні в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

 

В "Укравтодорі" повідомили, коли буде відновлено рух транспорту у Запорізькій області
Новини України УкравтодордорогиСнігопад
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