Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева

Иллюстративное фото (УНИАН)
Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу
В Киеве сегодня, 9 января, на дорогах гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, согласно прогнозу синоптиков, 9 января в Киеве на дорогах гололедица.
С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.
Советы водителям:
- придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами
Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- если падения не избежать – напрягите мышцы, згрупируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекотиться, – удар, направленный на вас, уменьшит силу;
- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
- обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.
Отметим, что 9 января 2019 года в Украине местами ожидается снег, температура воздуха днем местами опустится до -14.
В Киеве, согласно прогнозу синоптиков, 9 января без осадков, днем от -7 до -9, а ночью от -12 до -14, ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.
Как писал Styler, народный синоптик Наталья Диденко предостерегла украинцев и сообщила о том, что в среду все еще будут ощутимые холода.
По словам синоптика, холодная воздушная масса арктического происхождения охватит все области. Ближайшей ночью столбики термометров покажут -8 -14 градусов. На севере, западе и в центре до -12 -16 градусов, местами вероятно до -20 градусов.
Также сообщалось, что в Украине в течение ближайших семи дней ожидаются скачки температуры воздуха - от уверенно морозной погоды в первой половине недели и до оттепели в конце недели и начале следующей.