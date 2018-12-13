"Укравтодор" предупреждает об осложнениях на трассах из-за снегопада

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на утро сложная ситуация наблюдается в западных и центральных регионах

В Украине из-за снегопада в ряде областей возможно осложнение ситуации на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию "Укравтодора".

Сообщается, что по состоянию на утро в связи с активным циклоном наблюдается осложнение погодных условий в центральных, северных и западных областях. В частности, наиболее интенсивно снег идет в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Киевской областях.

"Состояние покрытия на дорогах государственного значения в восточных и южных областях мокрое. В областях с интенсивными осадками покрытие заснеженное, на перевалочных участках дорог - мокрое и местами заснеженное. Толщина снежного покрова составляет в центральных регионах от 2 до 15 см, северных - от 8 до 18 см, на западе от 1 до 10 см с последующим ростом", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера из-за снегопада ограничили въезд грузовиков в Киев.

Кроме того, вечером было ограничено движение грузовиков в Киевской и Житомирской областях. Отметим, ухудшение погодных условий ожидается по всей стране.