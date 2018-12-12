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Въезд грузовиков в Киев ограничили из-за снегопада

Новости » Общество    12.12.2018 - 15:39
Въезд грузовиков в Киев ограничили из-за снегопада
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Ограничения начинают действовать с 16:00

В Киеве из за снегопада запретят въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта с 16:00 12 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укравтодора" в Facebook.

Как отмечается, ограничения вводят для обеспечения движения легковых автомобилей по Киеву.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий (сильные осадки в виде снега) и с целью бесперебойной работы спецтехники по обеспечению движения автотранспорта в Киеве, временно будет запрещен въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта в г. Киев с 16-00 час.12 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий с 15:00 ограничивается движение грузовых, крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств на отдельных участках дороги общего пользования по Киевской области.

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Напомним, ранее в КГГА предупреждали, что могут запретить въезд грузовиков в Киев сегодня, 12 декабря 2018 года, в случае усиления снегопада.

По данным синоптиков, снегопад в Киеве может продолжаться до пятницы, а прирост снежного покрова может составлять до 20 см.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится, ожидаются сильные снегопады и дожди.

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