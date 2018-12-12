Из-за снегопада в двух областях Украины ограничено движение грузовиков

Иллюстративное фото (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)

Движение грузовиков ограничено в Житомирской и Киевской областях

Из-за снегопада сегодня, 12 декабря 2018 года, в двух областях Украины ограничено движение грузовиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Как отмечается, 12 декабря на дорогах почти всей страны наблюдается гололедица и налипание мокрого снега. На данный момент временно ограничено движение грузового и крупногабаритного транспорта в Житомирской и Киевской области, а также городе Киеве.

Так, с 15:00 в Киевской и Житомирской областях ограничено движение грузовиков на автодорогах М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), М-03 (Киев - Харьков - Довжанский), М-05 (Киев - Одесса), М-06 (Киев-Чоп) М-07 (Киев - Ковель - Ягодин), в направлении Киева.

Кроме того, с 16:00 ограничено движение грузового и крупногабаритного транспорта в Киеве.

Фото: ситуация на дорогах страны (пресс-служба Нацполиции)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве из-за снегопада запретят въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта с 16:00 12 декабря. Также сообщалось, что в Киеве сегодня, 12 декабря 2018 года, из-за снегопада общественный транспорт ходит не по графику.